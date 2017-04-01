Обвиняемый в организации покушения на Кадырова Ису Ямадаев объявлен в розыск

Главное следственное управление Следственного комитета России по Чеченской республике объявило в розыск Ису Ямадаева, который подозревается в организации покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По данным «Росбалта», постановление о розыске вынесено в марте 2017 года. В документе говорится: «С мая 2016 года Ямадаев И.Б., предполагая, что глава Чеченской республики Кадыров Р.А. виновен в гибели его брата Ямадаева Х.Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство».

20 марта в подмосковной квартире Ямадаевых был проведен обыск. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил: «Все доказательства строятся на показаниях нескольких бывших бойцов батальона «Восток», которые напоминают детектив, написанный школьником, и содержат множество временных и прочих нестыковок. К тому же Ямадаев является военнослужащим, а дело ведет гражданское следствие».

Ранее сообщалось о предотвращении покушения на главу Чечни. Среди подозреваемых значился двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова — Валид Яхиханов. Воспользовавшись связями с Исламом, Валид получил номер телефона Кадырова. Известно, что телефон был передан Бадруди Ямадаеву, одному из двух оставшихся в живых братьев Ямадаевых. На протяжении многих лет он является главным врагом главы Чечни.

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