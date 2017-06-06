Обвиняемый в обналичивании трех миллиардов рублей попал под суд

Более трех миллиардов рублей незаконно обналичил за шесть лет россиянин Артур Коваленко, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как уточняется в материале, заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Коваленко.

Ведомство отмечает, что Коваленко обвиняется в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следователей, Коваленко совместно с соучастниками создал систему из подконтрольных ему фирм-однодневок, осуществляющих под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денег.

Таким образом, Коваленко обналичил более 3,1 миллиарда рублей, получив в вознаграждение не менее 199 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости».

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