Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Сахалина пожаловался на изъятие своего имущества

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взятки, обратился в Конституционный суд с жалобой на антикоррупционный закон, чтобы избежать конфискации собственности своей семьи в пользу государства.

По данным газеты «Коммерсант», он вместе с семьей подал жалобу на закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам», согласно которому государство может изъять незаконные доходы чиновника или его семьи.

По мнению Хорошавина, данный закон не регулирует порядок изъятия имущества, а также нарушает права граждан, указанные в Конституции страны.

Ранее сообщалось, что экс-губернатору и членам его семьи неоднократно предлагалось объяснить, на какие средства ими были приобретены элитные квартиры, автомобили и драгоценности — если бы они доказали, что вся эта роскошь была приобретена на деньги, полученные честным путем, вопрос о конфискации был бы снят.

Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взятки в 5,6 миллиона долларов.

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