Обвиняемая в резонансном ДТП в Балашихе могла его избежать

Женщина-водитель, сбившая в апреле ребенка в подмосковной Балашихе, могла предотвратить ДТП. К такому выводу пришли эксперты.

«Экспертиза подтвердила, что у женщины-водителя была возможность избежать наезда на ребенка путем применения экстренного торможения», - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»), она находится под подпиской о невыезде.

Широкий общественный резонанс инцидент получил после сообщений СМИ о том, что в крови погибшего под колесами автомобиля шестилетнего ребенка было обнаружено большое количество алкоголя. Семья ребенка потребовала проведения повторной экспертизы, которая подтвердила выводы предыдущей.

Новости по теме
Теги:
События: аварии
Следующая новость Извержения на Солнце могут уничтожить человечество

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО