Обвиняемая в резонансном ДТП в Балашихе могла его избежать

Женщина-водитель, сбившая в апреле ребенка в подмосковной Балашихе, могла предотвратить ДТП. К такому выводу пришли эксперты.

«Экспертиза подтвердила, что у женщины-водителя была возможность избежать наезда на ребенка путем применения экстренного торможения», - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»), она находится под подпиской о невыезде.

Широкий общественный резонанс инцидент получил после сообщений СМИ о том, что в крови погибшего под колесами автомобиля шестилетнего ребенка было обнаружено большое количество алкоголя. Семья ребенка потребовала проведения повторной экспертизы, которая подтвердила выводы предыдущей.