США обвинили РФ во вмешательстве в выборы ради дискредитации Трампа

Действующие власти США обвинили Россию в кибератаках, якобы повлиявших на результаты президентских выборов в стране, чтобы лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа, заявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Он также опроверг сотрудничество с РФ или каким-либо другим государством, отметив, что источником WikiLeaks не является какая-либо страна.

При этом Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США, отметив, что на самом деле заявления Хиллари Клинтон и главы ее избирательной кампании Джона Подесты изменили результаты.

29 декабря, администрация Барака Обамы объявила о введении новых санкций против России. Эти меры коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и ГРУ, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и объявили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Власти США обвиняли Россию в серии кибератак, которые, по мнению Вашингтона, оказали влияние на президентские выборы и привели к победе республиканца Днальда Трампа, который официально займет пост президента США 20 января 2017 года, сообщает «РИА Новости».