США обвинили власти Сирии в подготовке новой химатаки
США обвинили президента Сирии Башара Асада в подготовке новой химической атаки.
В распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера говорится, что Вашингтон выявил потенциальную подготовку к химатаке, которая неминуемо приведет к массовому убийству гражданских лиц.
По его словам, США действуют в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).
При этом в заявлении подчеркивается, что Асаду придется «заплатить высокую цену», если он осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, сообщает «Национальная служба новостей».
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