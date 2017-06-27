США обвинили власти Сирии в подготовке новой химатаки

США обвинили президента Сирии Башара Асада в подготовке новой химической атаки.

В распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера говорится, что Вашингтон выявил потенциальную подготовку к химатаке, которая неминуемо приведет к массовому убийству гражданских лиц.

По его словам, США действуют в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).

При этом в заявлении подчеркивается, что Асаду придется «заплатить высокую цену», если он осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, сообщает «Национальная служба новостей».