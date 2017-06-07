США обвинили «русских хакеров» в скандале с Катаром

Американский телеканал CNN обвинил «русских хакеров» во взломе серверов агентства новостей в Катаре, спровоцировавшего дипломатический скандал в регионе.

По словам источника телеканала, официальные лица США говорят, что целью русских было создание напряженности между США и их союзниками.

Вместе с тем, никаких подтверждений CNN не предоставил, полагаясь исключительно на заявление неназванного источника информации. В конце мая на сайте информагентства Катара появилось сообщение о планах эмира отозвать посла из Саудовской Аравии и нормализовать отношения с Ираном.

Арабские страны обвинили власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (апрещены в РФ). Позднее в Дохе заявили, что сайт агентства был взломан, но несмотря на опровержения, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Йемен, Мальдивская Республика и Маврикий разорвали дипломатические связи с Катаром, сообщает «РИА Новости».

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