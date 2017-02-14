СМИ США обвинили Россию в нарушении договора о ракетах средней и малой дальности

Россия секретно развернула крылатую ракету, которая нарушает договор о ракетах средней и малой дальности, заявили источники в администрации США.

По данным The New Yourk Times, речь идет о ракете, которая была испытана в 2014 году при администрации Барака Обамы.

Издание отмечает, что теперь у России якобы есть два дивизиона таких ракет. Один из которых расположен на полигоне Капустин Яр. Второй в конце 2016 года был перемещен с возможностью применения.

Договор о ракетах средней и малой дальности запрещает США и РФ производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, сообщает «Интерфакс».