США обвинили Россию в нарушении правил ВТО

Американские эксперты обвинили Россию в нарушении принципов Всемирной торговой организации, следует из доклада Управления торгового представителя США.

Как отмечается в документе, в целом в 2016 году Россия действовала как ответственный член ВТО, однако действия РФ расходились с основополагающими принципами ВТО по либерализации торговли, транспарентности, предсказуемости, в угоду внутренней политике импортозамещения.

В качестве плюсов эксперты отметили снижение таможенных пошлин, устранение некоторых защитных мер, участие в составлении обзора по торговой политике ВТО.

Эксперты также обвинили Россию в дискриминации фитосанитарного контроля из-за запрета на большую часть импорта сельхозпродукции из США.

В заключении авторы доклада выразили готовность провести расследование и задействовать всевозможные «механизмы» воздействия, в том числе обратиться в «орган по урегулированию споров», в том случае, если Россия нарушит свои обязательства. Об этом сообщает «РИА Новости».