СМИ обвинили российских спортсменов в даче взяток ИААФ

Телеканал ARD (Германия) газета Le Monde (Франция) утверждают, что российские спортсмены давали взятки прежнему руководству Международной легкоатлетической ассоциации (ИААФ) за сокрытие положительных результатов допинг-проб.

СМИ опубликовали фото документа, содержащего имена шестерых российских спортсменов: Валерия Борчина, Владимира Канайкина Сергея Кирдяпкина, Ольги Каниськиной, Лилии Шобуховой и Юлии Зариповой. Напротив их имен проставлены суммы от 300 до 700 тысяч евро, сообщает «Интерфакс». В своих репортажах СМИ ссылаются на материалы французской прокуратуры, которая занимается расследованием коррупции в ИААФ.

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин усомнился в правдивости этой информации. Он пояснил, что указанные суммы спортсмены могут иметь лишь гипотетически, поскольку премии за победу в чемпионатах мира и Европы составляют 100 тысяч и 50 тысяч евро соответственно.

«Не знаю, откуда у ходоков такие деньги. Им надо всю жизнь все выигрывать, чтобы собрать эти суммы. Вопрос: ради чего это было делать?», - цитирует агентство главу федерации.

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