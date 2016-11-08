СМИ обвинили российских пилотов в авиапровокациях

По меньшей мере 13 российский военных самолетов совершили авиационные провокации, вынудив истребители Eurowings подниматься в воздух для перехвата.

Командир немецкого контингента в Эстонии подполковник Свен Якоб пожаловался изданию The Washington Post на то, что российские пилоты позволяют себе оскорблять иностранных коллег. По его словам, один из них продемонстрировал немецким летчикам неприличный жест, когда пролетал на расстоянии десятка метров, сообщает «Подмосковье сегодня».

Российские военные эксперты отмечают, что провокации со стороны пилотов НАТО носят постоянный характер, а ВКС РФ отвечают на это симметрично.