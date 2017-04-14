СМИ обвинили Роналду в изнасиловании

Немецкое издание Spiegel сообщило, что игрок сборной Португалии по футболу и испанского «Реала» Криштиану Роналду изнасиловал жительницу США.

По сведениям журнала, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Якобы подвергшейся домогательствам спортсмена американке было на тот момент 20 лет.

Издание утверждает, что адвокат Роналду замял скандал, заплатив жертве за молчание 375 тысяч долларов.