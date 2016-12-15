СМИ обвинили Путина в личном вмешательстве в выборы в США

Западные СМИ утверждают, что президент России Владимир Путин лично участвовал в «тайной российской кампании» по вмешательству в выборы президента США.

Представители американской разведки в «высокой долей уверенности» говорят о том, что российский лидер непосредственно руководил взломом материалов демократической партии, сообщает телеканала NBC. При этом отмечается, что данные получены «от дипломатических источников и шпионов, работающих на союзников США».

Предполагается, что изначальной целью вмешательства в выборы была месть кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Однако впоследствии она трансформировалась в стремление продемонстрировать коррупцию в американской политике, а также «расколоть» союзников США, создав представление о том, на Америку уже нельзя рассчитывать как на заслуживающего доверия мирового лидера, заявили источники телеканала.

Ранее спецслужбы США уже обвиняли РФ в кибератаках с целью повлиять на итоги президентских выборов, однако доказательств тому так и не представили. Избранный президент США Дональд Трамп назвал эти заявления нелепыми.

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Места: Россия, США
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