ДНР и ЛНР обвинили Киев в срыве отвода вооружений
Ополченцы винят украинскую сторону в срыве процедуры отвода военной техники от линии соприкосновения.
«Украина вновь подтвердила неготовность выполнить взятые на себя обязательства», - рассказал ДАН представитель командования Донецкой народной республики. По его словам, несмотря на обещания, Киев так и не отдал соответствующий приказ.
В Народной милиции ЛНР отметили, что украинская сторона второй раз подряд срывает договоренность об отводе вооружений, сообщает Луганский информцентр. По мнению ополченцев, это свидетельствует о нежелании Киева прекращать обстрелы.
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