ДНР и ЛНР обвинили Киев в срыве отвода вооружений

Ополченцы винят украинскую сторону в срыве процедуры отвода военной техники от линии соприкосновения.

«Украина вновь подтвердила неготовность выполнить взятые на себя обязательства», - рассказал ДАН представитель командования Донецкой народной республики. По его словам, несмотря на обещания, Киев так и не отдал соответствующий приказ.

В Народной милиции ЛНР отметили, что украинская сторона второй раз подряд срывает договоренность об отводе вооружений, сообщает Луганский информцентр. По мнению ополченцев, это свидетельствует о нежелании Киева прекращать обстрелы.