США обвинили хакера из Литвы в мошенничестве на 100 млн долларов
Литовский хакер Эалдас Римасаускас обвиняется в США в кибермошенничестве, стоившем двум американским компаниям 100 миллионов долларов.
По версии следствия, он зарегистрировал на родине компьютерную компанию, которая копировала название известной азиатской фирмы. Затем, взломав электронную почту двух компаний США, потребовал от них перечисления средств, которые те были должны упомянутой азиатской фирме. В итоге незаконно получил 100 миллионов долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис федерального прокурора по Южному округу штата Нью-Йорк.
В настоящее время Римасаускас задержан в Литве по временному ордеру. В случае его выдачи Штатам ему грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.
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