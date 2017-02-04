ЛНР обвинила украинские спецслужбы в причастности к убийству Анащенко

Взрыв автомобиля начальника управления народной милиции Олега Анащенко в центре Луганска осуществили сотрудники украинских спецслужб, считают в оборонном ведомстве самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в республике», — цитирует «Луганский информационный центр» официального представителя народной милиции Андрея Марочко. Он подчеркнул, что, несмотря на это, «киевским карателям не удастся сломить боевой дух воинов народной милиции».

Марочко пообещал найти и наказать «заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта». От лица народной милиции он выразил соболезнования семье погибшего.

Внедорожник Toyota Олега Анащенко взорвался около восьми утра в центре Луганска. В машине находились двое человек, включая начальника управления народной милиции, они оба погибли. Личность второго погибшего устанавливается.

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