СБУ обвинила Россию в причастности к пропольской акции под Львовом

Акцию в поддержку поляков с перекрытием трассы «Львов-Варшава» Служба безопасности Украины (СБУ) расценила как провокацию со стороны России.

Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что акция является частью российской специальной информационной операции. По его словам, она направлена на провоцирование и разжигание межэтнической вражды и создание негативного имиджа Украины в Европе, передает телеканал «112 Украина».

Ткачук также добавил, что служба связывает эту акцию с недавним обстрелом польского генконсульства в Луцке.