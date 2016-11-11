СБУ обвинила Россию в дестабилизации обстановки на Украине посредством провокаций

Пассажирский самолет авиакомпании «Белавиа» был возвращен в аэропорт «Жуляны» из-за пассажира, который, по утверждению Службы безопасности Украины, является российским провокатором.

Такое заявление сделал официальный представитель украинских спецслужб, - сообщает «Интерфакс».

Гражданин Армении Армен Мартиросян, как утверждает СБУ, «является лицом, напрямую контактирующим с участвующими в акциях протеста в рамках реализации разработанного в России плана дестабилизации обстановки в Украине украинскими общественными организациями».

По словам представителя спецслужб, об этом стало известно благодаря электронным письмам советника президента РФ Владислава Суркова, доступ к которым якобы получила украинская контрразведка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о взломе почты Суркова чушью, поскольку советник главы государства вообще не пользуется электронным почтовым ящиком.

Что касается Мартиросяна, то его высадили из возвращенного в Киев самолета, досмотрели, но, не обнаружив ничего подозрительного, отпустили. Гражданин Армении вылетел в Минск следующим рейсом. Он намерен судиться с украинскими властями из-за этого инцидента.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко принес извинения за случившееся своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко и заверил его в том, что виновные в инциденте строго наказаны.

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