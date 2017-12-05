СКР обвинил Тельмана Исмаилова в организации убийства
Бизнесмен Тельман Исмаилов заочно обвиняется в организации убийства двух человек.
Речь идет об убийстве двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, которое произошло в мае прошлого года. По версии следствия, Исмаилов разработал план их убийства вместе со своими братьями Вагифом и Рафиком, а расправился с бизнесменами Мехман Керимов.
Рафик Исмаилов и Керимов в настоящее время находятся в СИЗО. Вагиф и Тельман арестованы пока заочно. СКР направил в Генпрокуратуру материалы для объявления Тельмана Исмаилова в международный розыск, рассказала «ТВ Центру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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