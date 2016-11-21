МИД РФ обвинил спецпосланника ООН Эгеланна в провале миссии в Сирии

Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов заявил, что специальный посланник ООН по Сирии Ян Эгеланн провалил задание, из-за чего гуманитарные паузы в Алеппо использовались не ООН для эвакуации мирного населения из города, а террористами для подготовки новых операций.

- Эгеланн, если говорить простыми словами, не справился с теми задачами, которые перед ним стоят, — цитирует Гатилова РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, планировалось вывести из Алеппо около 200 раненых, однако ООН не удалось вывести ни одного человека.

- К сожалению, ооновцы в этом плане с задачей не справились. А в это время гуманитарные паузы были использованы радикальной оппозицией, террористами для перегруппировки своих сил, для получения дополнительной финансовой и материальной помощи, и фактически эта гуманитарная пауза с их стороны использовалась для подготовки новых военных операций. С этим мы никак не можем согласиться, — подчеркнул Гатилов.