МИД РФ обвинил спецпосланника ООН Эгеланна в провале миссии в Сирии

Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов заявил, что специальный посланник ООН по Сирии Ян Эгеланн провалил задание, из-за чего гуманитарные паузы в Алеппо использовались не ООН для эвакуации мирного населения из города, а террористами для подготовки новых операций.

- Эгеланн, если говорить простыми словами, не справился с теми задачами, которые перед ним стоят, — цитирует Гатилова РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, планировалось вывести из Алеппо около 200 раненых, однако ООН не удалось вывести ни одного человека.

- К сожалению, ооновцы в этом плане с задачей не справились. А в это время гуманитарные паузы были использованы радикальной оппозицией, террористами для перегруппировки своих сил, для получения дополнительной финансовой и материальной помощи, и фактически эта гуманитарная пауза с их стороны использовалась для подготовки новых военных операций. С этим мы никак не можем согласиться, — подчеркнул Гатилов.

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Теги:
Организации: МИД, ООН
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