МИД обвинил Конгресс США в попытке создать экономическую блокаду РФ

Конгресс США пытается организовать экономическую блокаду России, подготовив законопроект, который не позволит американскому президенту Дональду Трампу ослабить санкции в отношении Москвы, считает заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его мнению, американские конгрессмены стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях, предлагая расширить и ужесточить ограничения в отношении России.

- И даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России, — цитирует газета «Известия» слова Рябкова.