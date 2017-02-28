МИД обвинил Конгресс США в попытке создать экономическую блокаду РФ
Конгресс США пытается организовать экономическую блокаду России, подготовив законопроект, который не позволит американскому президенту Дональду Трампу ослабить санкции в отношении Москвы, считает заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
По его мнению, американские конгрессмены стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях, предлагая расширить и ужесточить ограничения в отношении России.
- И даже попытаться шантажом заставить следовать им третьи страны. То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России, — цитирует газета «Известия» слова Рябкова.
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