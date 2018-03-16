МИД обвинил Киев во вмешательстве в дела России

Министерство иностранных дел РФ назвало решение Украины не допускать россиян в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта прямым вмешательством в дела России.

«Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях», — говорится в заявлении российского ведомства.

В документе также отмечается, что предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

МИД России рассчитывает, что действия Киева получат оценку ООН и ОБСЕ.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян не пустят в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта, сообщает «РИА Новости».