МИД обвинил Киев во вмешательстве в дела России
Министерство иностранных дел РФ назвало решение Украины не допускать россиян в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта прямым вмешательством в дела России.
«Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях», — говорится в заявлении российского ведомства.
В документе также отмечается, что предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.
МИД России рассчитывает, что действия Киева получат оценку ООН и ОБСЕ.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян не пустят в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта, сообщает «РИА Новости».
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