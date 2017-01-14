Обвиненный в коррупции судья совершил самоубийство

Судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Лариса Болдинова.

В 2106 году СКР по Омской области предъявил судье обвинение в получении взятки в 8 миллионов рублей от бывшего руководителя омской строительной компании "Омстрой-2001" Виктора Берга. Бизнесмен был застрелен киллером в лесополосе под Омском в октябре 2015 года. А в ноябре 2015 года неизвестный нанес Сергею Москаленко несколько ударов ножом, после чего судья три недели провел в больнице.

Утром 14 января Москаленко был обнаружен мертвым в парке 300-летия Омска. Предсмертной записки при Москаленко не найдено. По факту смерти судьи проводится доследственная проверка, сообщает ТАСС.

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