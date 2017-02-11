По обвинению в подготовке теракта в Казахстане задержали 15 человек

В ходе спецоперации в Казахстане были задержаны 15 человек, подозреваемые в причастности к подготовке теракта.

Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.

С 13 по 24 января в ходе совместной операции КНБ и МВД Казахстана в столице Казахстана и близлежащих районах была «нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии», - говорится в сообщении.

На сайте ведомства уточняется: «Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек».