По обвинению в подготовке теракта в Казахстане задержали 15 человек
В ходе спецоперации в Казахстане были задержаны 15 человек, подозреваемые в причастности к подготовке теракта.
Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.
С 13 по 24 января в ходе совместной операции КНБ и МВД Казахстана в столице Казахстана и близлежащих районах была «нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии», - говорится в сообщении.
На сайте ведомства уточняется: «Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек».
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