Обвинение просит суд приговорить гонщиков на Gelandewagen к реальным срокам

Прокурор попросил суд приговорить сына вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслана Шамсуарова к двум годам и одному месяцу колонии. Сегодня в Гагаринском суде Москвы проходят прения сторон по делу о гонках на Gelandewagen.

22 мая этого года молодые люди устроили настоящие гонки на Ленинском проспекте. Они демонстративно нарушили правила дорожного движения и игнорировали требования сотрудников ДПС.

Кроме сына топ-менеджера нефтяной компании, на скамье подсудимых находятся его знакомые Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов.

Все трое обвиняются в «угрозе применения насилия в отношении представителя власти» и «оскорблении представителя власти», сообщает «Комсомольская правда».