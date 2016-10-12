Обвинение просит суд приговорить гонщиков на Gelandewagen к реальным срокам
Прокурор попросил суд приговорить сына вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслана Шамсуарова к двум годам и одному месяцу колонии. Сегодня в Гагаринском суде Москвы проходят прения сторон по делу о гонках на Gelandewagen.
22 мая этого года молодые люди устроили настоящие гонки на Ленинском проспекте. Они демонстративно нарушили правила дорожного движения и игнорировали требования сотрудников ДПС.
Кроме сына топ-менеджера нефтяной компании, на скамье подсудимых находятся его знакомые Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов.
Все трое обвиняются в «угрозе применения насилия в отношении представителя власти» и «оскорблении представителя власти», сообщает «Комсомольская правда».
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