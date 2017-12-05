Обвинение просит арестовать Сулеймана Керимова

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр потребовал ужесточить меру пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова, обвиняемого во Франции в уклонении от уплаты налогов.

Сенатор был задержан в ночь с 22 на 23 ноября в аэропорту Ниццы. Сейчас он не находится под стражей, однако его перемещение сильно ограничено, так как у него забрали российский паспорт. Кроме того, запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. Его также обязали выплатить пять миллионов евро в качестве залога.

МИД России ранее направил ноту протеста, так как на сенатора распространяется дипломатическая неприкосновенность. Официальный представитель МИД Франции в ответ заявил, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, сообщает «РИА Новости».