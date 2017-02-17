Обвинение будет просить реальных сроков для хабаровских живодерок

Обвинение будет просит для хабаровских живодерок наказание в виде реального лишения свободы, сообщил прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Игорь Острянин.

По его словам, сторона обвинения будет просить соответствующее наказание, исходя из обстоятельств дела и законодательства РФ. Это однозначно длительное лишение свободы.

Прокурор добавил, что гособвинение будет поддержано управлением Генпрокуратуры в ДФО.

Острянин уточнил, что максимальная санкция ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными) предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако, помимо издевательств над кошками и собаками, живодерок обвиняют еще в ряде преступлений, в том числе в нападении на человека с оружием, что предусматривает уже наказание сроком до десяти лет лишения свободы.

Обвиняемым было вручено обвинительное заключение, дело направлено в суд.

Садисткам предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными (ч.2 ст. 245 УК РФ), а также по ряду других статей, в числе которых ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (оскорбления религиозных чувств верующих), ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Кроме того, в Хабаровске был задержан третий фигурант дела о жестоком обращении с животными - 18-летний житель города.

После публикации в интернете снимков с расправами над невинными животными по всей России прокатилась волна протестов. Жители разных городов вышли на митинги с требованием наказать живодеров по всей строгости закона, сообщает «Интерфакс».