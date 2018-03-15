В США обвалился новый пешеходный мост
В американском штате Флорида обрушился недавно построенный пешеходный мост. Есть пострадавшие.
Инцидент произошел в кампусе Международного университета Флориды, в Майами. Под обломками сооружения оказались несколько автомобилей и люди.
Местные СМИ сообщили о нескольких погибших и как минимум шести пострадавших, однако эти данные – предварительные. В настоящее время на мете происшествия ведутся работы по разбору завалов.
СМИ отмечают, что мост был спроектирован с таким расчетом, чтобы выдерживать ураганный ветер, передает «Интерфакс».
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