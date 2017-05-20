Обувная компания отказалась сделать скидку Серене Уильямс по расовым причинам
Итальянский производитель обуви Gianvito Rossi отказался предоставить скидку американской теннисистке Серене Уильямс.
Как пишет Lenta.ru, менеджеры компании объяснили свой отказ тем, что они «не хотят, чтобы туфли их фирмы носили афроамериканки». Однако после вмешательства в скандал представителей журнала Vogue скидку все-таки сделали.
Ранее бывший сотрудник компании 46-летняя Уитни Уинберн подала на Gianvito Rossi иск о расовой дискриминации. Она рассказала, что директор компании - расистка, которая испытывает неприязнь к афроамериканцам.
19 апреля первая ракетка мира сообщила о своей беременности, опубликовав фото в Snapchat. В 2018 году 35-летняя спортсменка намерена вернуться на корт.
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