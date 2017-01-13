В США обувная фабрика отозвала партию оставляющих следы в виде свастики ботинок

После жалобы одного из покупателей обувная компания Conal International Trading Inc., расположенная в Калифорнии, отозвала из продажи всю партию ботинок Polar Fox, которые, как выяснилось, оставляют следы в виде свастики.

«Мы хотели бы принести наши искренние извинения нашим клиентам и всем, кто был оскорблен следами свастики, которые оставляли ботинки. Такой дизайн не был преднамеренным, это ошибка, которую сделали наши производители в Китае», — приводит текст заявления компании RT со ссылкой на The Washington Post.

Издание отмечает, что ботинки уже недоступны для покупки в интернет-магазине Amazon.