В США обувная фабрика отозвала партию оставляющих следы в виде свастики ботинок
После жалобы одного из покупателей обувная компания Conal International Trading Inc., расположенная в Калифорнии, отозвала из продажи всю партию ботинок Polar Fox, которые, как выяснилось, оставляют следы в виде свастики.
«Мы хотели бы принести наши искренние извинения нашим клиентам и всем, кто был оскорблен следами свастики, которые оставляли ботинки. Такой дизайн не был преднамеренным, это ошибка, которую сделали наши производители в Китае», — приводит текст заявления компании RT со ссылкой на The Washington Post.
Издание отмечает, что ботинки уже недоступны для покупки в интернет-магазине Amazon.
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