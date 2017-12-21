В ЕС обсуждают приостановку безвиза с Украиной

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон сообщила о возможной приостановке действия безвизового режима с Украиной.

По ее словам, в ЕС были шокированы желанием Украины ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро.

«Когда мы увидели такие нападки, такие атаки на тех, кто ведет борьбу с коррупцией, для нас, для Европейского союза, это было шоком», — заявила Дюмон.

При этом она признала, что отмена безвизового режима ударит не по политикам, а по простым украинцам. Дипломат также констатировала, что такова жизнь, и за политические решения властей отвечать приходится гражданам.

Принятый ранее на Украине законопроект позволяет парламенту выразить недоверие руководству антикоррупционного бюро. В Евросоюзе раскритиковали документ и призвали Раду отклонить его.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС действует с 11 июня текущего года, сообщает «РИА Новости».

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