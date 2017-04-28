ОП РФ обсудила правовое регулирование работы юридических клиник

Участники круглого стола «Развитие института юридических клиник в Российской Федерации как актуальной формы оказания бесплатной юридической помощи» в Общественной палате РФ обсудили нюансы правового регулирования деятельности этих организаций.

О том, что в этом вопросе нет единообразия, заявил, в частности, директор Центра общественных проектов Государственного университета управления, зампредседателя Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России Михаил Поляков. «Консолидации между этими проектами нет, мы сами разрабатывали типовые положения для их работы, но кто-то ими воспользовался, а кто-то – нет», – цитирует его пресс-служба Ассоциации юристов со ссылкой на материалы ОП.

По словам первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрия Чугунова, множество граждан демонстрируют правовую безграмотность, но в отсутствие соответствующего штата юристы просто не в состоянии оказать помощь всем обращающимся.

Ранее о необходимости создания института юридических клиник высказался председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.

- Ассоциацией сформированы и успешно работают более 750 центров по оказанию бесплатной юридической помощи во всех субъектах РФ. Совместно с «Российской газетой» мы реализуем проект «Юридическая консультация», в рамках которого ежедневно высококвалифицированные юристы, члены АЮР, помогают обратившимся через сайт. Во Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, который проводится ежеквартально, в России и ряде других стран, таких как Швейцария, Южная Корея, Польша, Республика Абхазия, наши юристы оказывают первичные правовые консультации. По итогам акций помощь уже получили свыше 500 тысяч человек. Сейчас настал момент правильно зафиксировать практику оказания бесплатной юридической помощи на законодательном уровне. Эту инициативу мы планируем реализовать в рамках работы в составе комиссии Правительства по законопроектной деятельности, - заявил Груздев.