Обстрелы в Донецке заблокировали сотни горняков в шахте
В шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка заблокированы 203 человека. Они не могу подняться на поверхность из-за повреждения линии электропередачи в результате артобстрелов.
Власти ДНР заявили, что в настоящее время предпринимаются действия по эвакуации шахтеров.
«В данный момент МЧС ДНР занимается переподключением генератора для того, чтобы было возможно вывести горняков на поверхность», - рассказали «Интерфаксу» в МЧС самопровозглашенной республики.
Ранее СМИ сообщили об обострении обстановки на Донбассе и увеличении интенсивности обстрелов украинскими силовиками позиций ополченцев. При этом Киев обвинил в эскалации конфликта Россию.
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