Обстрелявшие автомобиль полиции в Псковской области подростки погибли

Личности 15-летних юноши и девушки, обстрелявших полицейский автомобиль, установлены, следователи выясняют причины, побудившие школьников совершить противоправное действие. По их версии, подростки, не пошедшие на переговоры с полицией и найденные мертвыми в доме, где они забаррикадировались, покончили с собой.

- Открывшие стрельбу по сотрудникам полиции двое подростков покончили с собой, - цитирует ТАСС руководителя пресс-службы региональной полиции Алексея Баранова.

Ранее сообщалось, что в частном доме в поселке Струги Красные Псковской области забаррикадировались двое вооруженных 15-летних подростков. По предварительным данным, оружие они взяли, вскрыв домашний сейф.

Из ружья и пистолета школьники обстреляли автомобиль полиции, на котором полицейские подъехали, чтобы разыскать ранее без вести пропавшего юношу, который скрывался три дня от родственников.

Сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов вели с юношей и девушкой переговоры, но они не увенчались успехом.

Как сообщили местные СМИ, подростки оставили одинаковые прощальные послания в социальных сетях, а также выложили видео момента обстрела полицейских.