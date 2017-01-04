ВСУ обстреляли позиции ДНР более 1200 раз за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 1233 раза обстреляли районы Донецкой народной республики, расположенные вдоль линии соприкосновения.

Как сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, украинцы выпустили по территории республики 125 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение.

Басурин также отметил, что разведка республики обнаружила три миномета в районе Ясиноватой и не менее трех танков в районе Тельманово, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: ДНР
Следующая новость Набиуллина стала лучшим главой центробанка в Европе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО