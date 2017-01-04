ВСУ обстреляли позиции ДНР более 1200 раз за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 1233 раза обстреляли районы Донецкой народной республики, расположенные вдоль линии соприкосновения.

Как сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, украинцы выпустили по территории республики 125 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение.

Басурин также отметил, что разведка республики обнаружила три миномета в районе Ясиноватой и не менее трех танков в районе Тельманово, сообщает ТАСС.