ВСУ обстреляли мирных жителей на Донбассе

Населенный пункт Зайцево на окраине Горловки попал под обстрел украинском армии.

Согласно данным командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), один из снарядов угодил в крышу жилого дома. Кроме того, взрывом были выбиты стекла еще в одном доме. Жертв среди гражданского населения нет, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что ВСУ захватили два населенных пункта на линии соприкосновения. В ДНР это назвали отказом Киева от соблюдения минских договоренностей и потребовали вмешательства международных организаций, напоминает Ura.ru.