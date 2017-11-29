ВСУ обстреляли мирных жителей на Донбассе

Населенный пункт Зайцево на окраине Горловки попал под обстрел украинском армии.

Согласно данным командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), один из снарядов угодил в крышу жилого дома. Кроме того, взрывом были выбиты стекла еще в одном доме. Жертв среди гражданского населения нет, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что ВСУ захватили два населенных пункта на линии соприкосновения. В ДНР это назвали отказом Киева от соблюдения минских договоренностей и потребовали вмешательства международных организаций, напоминает Ura.ru.

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Места: Украина, ДНР
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