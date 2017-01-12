ВСУ обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западе Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли из крупнокалиберных минометов поселок Старомихайловка Кировского района на западе Донецка.

- В полдень украинская сторона открыла огонь из минометов калибра 120 мм по поселку Старомихайловка. С позиций противника было выпущено порядка 10 мин, — цитирует Донецкое агентство новостей представителя силовых структур ДНР.

По словам собеседника агентства, наряду с минометами при обстрелах прифронтового поселка украинские военные использовали также вооружение БМП и гранатометы.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.