ВСУ обстреляли из миномета КПП «Александровка» к западу от Донецка
Несмотря на соглашение о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 24 декабря, Вооруженные силу Украины в понедельник обстреляли из минометов район контрольно-пропускного пункта «Александровка» к западу от Донецка.
- В 15:35 украинская сторона открыла огонь из минометов калибра 120 мм по району контрольно-пропускного пункта «Александровка», — рассказал Донецкому агентству новостей представитель силовых структур ДНР.
В момент атаки через КПП передвигалось гражданское население, но пострадавших в результате обстрела нет.
По данным источника, в это же время под минометным обстрелом оказалась территория бывшего аэровокзала Донецка.
Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что украинские силовики за минувшие сутки почти 190 раз нарушили режим прекращения огня.
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