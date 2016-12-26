ВСУ обстреляли из миномета КПП «Александровка» к западу от Донецка

Несмотря на соглашение о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 24 декабря, Вооруженные силу Украины в понедельник обстреляли из минометов район контрольно-пропускного пункта «Александровка» к западу от Донецка.

- В 15:35 украинская сторона открыла огонь из минометов калибра 120 мм по району контрольно-пропускного пункта «Александровка», — рассказал Донецкому агентству новостей представитель силовых структур ДНР.

В момент атаки через КПП передвигалось гражданское население, но пострадавших в результате обстрела нет.

По данным источника, в это же время под минометным обстрелом оказалась территория бывшего аэровокзала Донецка.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что украинские силовики за минувшие сутки почти 190 раз нарушили режим прекращения огня.