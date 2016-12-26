ВСУ обстреляли из миномета КПП «Александровка» к западу от Донецка

Несмотря на соглашение о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 24 декабря, Вооруженные силу Украины в понедельник обстреляли из минометов район контрольно-пропускного пункта «Александровка» к западу от Донецка.

- В 15:35 украинская сторона открыла огонь из минометов калибра 120 мм по району контрольно-пропускного пункта «Александровка», — рассказал Донецкому агентству новостей представитель силовых структур ДНР.

В момент атаки через КПП передвигалось гражданское население, но пострадавших в результате обстрела нет.

По данным источника, в это же время под минометным обстрелом оказалась территория бывшего аэровокзала Донецка.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что украинские силовики за минувшие сутки почти 190 раз нарушили режим прекращения огня.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ДНР
Следующая новость ФСБ рассматривает четыре версии причин авиакатастрофы Ту-154 в Сочи

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО