ВСУ обстреляли из «Градов» район подконтрольной Киеву Марьинки

Вооруженные силы Украины попытались произвести обстрел Донецка из РСЗО «Град», однако снаряды не долетели до цели и разорвались в районе подконтрольной Киеву Марьинки.

- По данным разведки ДНР, сегодня в районе 19 часов произошел обстрел подразделениями ВСУ с применением РСЗО БМ-21 «Град» из района Песок в направлении Марьинки. По предварительной информации, снаряды до нашей территории не долетели, - цитирует Донецкое агентство новостей представителя силовых структур ДНР.

Представитель командования добавил, что, согласно разведданным, обстрел велся с позиций 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.