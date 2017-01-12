ВСУ обстреляли из «Градов» район подконтрольной Киеву Марьинки
Вооруженные силы Украины попытались произвести обстрел Донецка из РСЗО «Град», однако снаряды не долетели до цели и разорвались в районе подконтрольной Киеву Марьинки.
- По данным разведки ДНР, сегодня в районе 19 часов произошел обстрел подразделениями ВСУ с применением РСЗО БМ-21 «Град» из района Песок в направлении Марьинки. По предварительной информации, снаряды до нашей территории не долетели, - цитирует Донецкое агентство новостей представителя силовых структур ДНР.
Представитель командования добавил, что, согласно разведданным, обстрел велся с позиций 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Следующая новость Будущий глава Пентагона пообещал создать систему противодействия России
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии