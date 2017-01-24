ВСУ обстреляли Дебальцево в момент пребывания там замглавы СММ ОБСЕ Хуга

Вооруженные силы Украины в очередной раз совершили обстрел Дебальцево. Это зафиксировал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг и сопровождавшие его лица, находившиеся в городе в момент обстрела.

Поездка представителей ОБСЕ совместно с представителями СЦКК на позиции Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево состоялась по просьбе Хуга из-за того, что именно на данном участке линии соприкосновения в последнее время ситуация наиболее обострилась.

«24 января в 13.30 в момент встречи первого заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга с представителями Народной милиции ЛНР, СЦКК и журналистами со стороны подконтрольного ВСУ населенного пункта Луганское был произведен минометный обстрел позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка. СММ ОБСЕ и СЦКК зафиксировано два разрыва минометных снарядов калибром 120 мм», - цитирует сообщение пресс-службы Народной милиции ЛНР ЛуганскИнформЦентр.

- Вот сейчас вы можете видеть, что, несмотря на присутствие ОБСЕ, украинская сторона продолжает обстрелы наших позиций. В частности, огонь ведется в направлении населенного пункта Калиновка со стороны населенного пункта Луганское, - заявил Хугу начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко.

Хуг поблагодарил Народную милицию за предоставленную возможность посетить передовые позиции. И отметил, что для лучшей фиксации обстрелов необходимо увеличить количество патрулей на таких опасных участках.

Ранее сообщалось, что киевские силовики дважды за один день, 22 января обстреляли село Долгое Славяносербского района, под огонь попали представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и журналисты.

Также ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко заявлял, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прекратили работу в районе Светлодарской дуги и не обладают полной информацией о происходящих там событиях.