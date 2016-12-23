ВСУ обстреляли Дебальцево в момент выхода горожан с детьми на новогодние елки

Начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко заявил, что Вооруженные силы Украины начали обстрел Дебальцево в тот момент, когда жители с детьми шли на открытие городской елки.

- Сегодня были обстреляны в городе Дебальцево порядка девяти домов, улиц, и, самое главное, что сегодня дети все собрались на елку, без пяти три был открыт огонь по городу. Это была чистого рода провокация, потому что весь город об этом знал, и дети хотели попасть на елку, и в данный момент произошло такое «совпадение». Это не что иное как истребление собственного народа, - цитирует Анащенко ЛуганскИнформЦентр.

По словам полковника Народной милиции, люди вынуждены были прятаться в своих домах.

- В связи с обстрелом люди были перепуганы и, естественно, все прятались по своим помещениям, для того чтобы избежать жертв. Если эти люди обстреливают храмы, то в них нет ничего святого, - заявил Анащенко.

В результате массированного обстрела в городе нарушено электроснабжение, повреждена школа, детский сад, жилые дома и церковь.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко сообщил, что огонь по Дебальцево велся из жилых кварталов контролируемых киевскими силовиками Светлодарска и поселка городского типа Мироновский. Таким образом ВСУ исключили возможность ответного огня.