ВСУ обстреляли из артиллерии наблюдательный пункт СЦКК в Ясиноватой

Наблюдательный пункт российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Ясиноватой попал под артиллерийский огонь со стороны Вооруженных сил Украины.

- Только что вблизи наблюдательного пункта российской стороны СЦКК в Ясиноватой прилетело несколько артиллерийских снарядов калибром 122 мм, — рассказали Донецкому агентству новостей в оперативном командовании ДНР.

Данных о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ нарушили «режим тишины» почти 2000 раз. Под огнем силовиков погибли двое мирных жителей и трое военнослужащих ВС ДНР, еще семеро человек ранены. Обстрелам подверглись 18 домостроений, котельные, школа и больница.

Наиболее интенсивные удары пришлись по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и Горловке.