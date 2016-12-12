ВСУ обстреляли КПП «Александровка» к западу от Донецка

В ДНР сообщили об обстреле Вооруженными силами Украины окрестностей контрольно-пропускного пункта «Александровка» к западу от Донецка.

- В 07:00 украинская сторона открыла огонь по району КПП «Александровка», как раз в момент, когда через пункт двигался гражданский транспорт и пешеходы, — рассказал Донецкому агентству новостей представитель силовых структур республики.

Собеседник агентства подчеркнул, что огонь велся из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета. Информация о пострадавших не поступала.

Между Украиной и Донецкой Народной Республикой в настоящее время работают четыре контрольно-пропускных пункта. Пересечение линии соприкосновения сторон разрешено пешеходам и транспортным средствам через КПП «Еленовка» — «Новотроицкое» (к юго-западу от Донецка, южное направление), «Майорск» — «Майорское» (под Горловкой, северное направление), «Октябрь» — «Гнутово» (на юге ДНР, южное направление), «Александровка» — «Марьинка» (к западу от Донецка, западное направление).

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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