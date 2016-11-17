При обстреле из тяжелой артиллерии больницы в Донбассе получил ранение врач
Во время дневного обстрела Вооруженными силами Украины больницы №21 в поселке Октябрьский Куйбышевского района Донецка получил ранение врач медучреждения.
- Сегодня днем, во время обстрела больницы №21 в поселке Октябрьский Куйбышевского района, пострадал врач, — цитирует Донецкое агентство новостей заявление представителя силовых структур ДНР.
По словам собеседника агентства, состояние здоровья пострадавшего уточняется.
Ранее ВСУ обстреляли больницу №21 из тяжелой артиллерии. По предварительной информации, пострадал фасад здания, в окнах выбиты стекла.
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