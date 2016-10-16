При обстреле центра Алеппо погибли мирные жители

Террористы обстреляли центр сирийского Алеппо. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях.

На этой неделе боевики обстреляли из минометов школу в городском квартале Слеймания, погибли семеро детей, больше десяти ранены, напоминает РИА Новости.

По сообщениям ТАСС, сейчас в Восточном Алеппо остается около 900 боевиков "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в России).

Сам же Алеппо по-прежнему остается на грани гуманитарной катастрофы из-за того, что в результате срыва российско-американских договоренностей 9 сентября не удалось создать демилитаризованную зону в районе дороги Кастелло, по которой в город идет необходимая мирному населению помощь.