При обстреле центра Алеппо погибли мирные жители
Террористы обстреляли центр сирийского Алеппо. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях.
На этой неделе боевики обстреляли из минометов школу в городском квартале Слеймания, погибли семеро детей, больше десяти ранены, напоминает РИА Новости.
По сообщениям ТАСС, сейчас в Восточном Алеппо остается около 900 боевиков "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в России).
Сам же Алеппо по-прежнему остается на грани гуманитарной катастрофы из-за того, что в результате срыва российско-американских договоренностей 9 сентября не удалось создать демилитаризованную зону в районе дороги Кастелло, по которой в город идет необходимая мирному населению помощь.
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