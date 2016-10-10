При обстреле поселка Зайцево в ДНР повреждены четыре частных дома
В поселке Зайцево в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повреждены как минимум четыре частных домовладения. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.
- В результате обстрела поселка Зайцево повреждения получили частные дома по улицам Героическая, 100, 141 и Рыбалко, 168 и 239, — цитирует Приходько Донецкое агентство новостей.
Ранее сообщалось о ранении мирной жительницы в результате обстрела со стороны ВСУ села Саханка. Женщина прооперирована, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
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