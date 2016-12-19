Обстрелами ВСУ на окраинах Донецка повреждены дом и линии электропередачи

В результате воскресных обстрелов окраин Донецка и Горловки огнем Вооруженных сил Украины повреждены жилой дом, здание свинофермы и линии электропередачи.

- Обстрелами ВСУ вечером было повреждено здание свинофермы в селе Молочном, а также три высоковольтные линии электропередачи. Информации о пострадавших не поступало, — цитирует Донецкое агентство новостей исполняющего обязанности мэра Горловки Ивана Приходько.

По словам Приходько, бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.

В свою очередь в администрации Донецка сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных зафиксированы повреждения в Киевском и Петровском районах города.

«Девятнадцатого декабря обстрелу со стороны ВСУ подверглись Киевский и Петровский районы города. Улица Листопрокатчиков – повреждение воздушной линии, региональные сети устранили повреждение, — говорится в сообщении городской администрации. — Петровский район, улица Челюскинцев — взрывной волной в доме повреждены окна и кровля».

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Места: Украина, ДНР
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