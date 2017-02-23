ОБСЕ увеличит число наблюдателей в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ увеличит свое присутствие в Донбассе, заявил глава МИД Австрии, возглавляющий ОБСЕ в Европе, Себастьян Курц.
По его словам, технический потенциал миссии ОБСЕ будет укреплен, кроме того, будут увеличены часы патрулирования вдоль линии соприкосновения.
- Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, — кризис в Украине и вокруг Украины, — цитирует газета «Известия» слова Курца.
Председатель ОБСЕ подчеркнул неприемлемость уровня насилия на востоке Украины и призвал все стороны конфликта соблюдать Минские соглашения.
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