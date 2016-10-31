ОБСЕ требует от властей Турции прекратить аресты журналистов

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович призвала власти Турции прекратить преследование журналистов и восстановить свободу прессы.

«Последняя волна арестов сотрудников СМИ — это новый удар по медийной свободе в Турции. Власти должны восстановить свободу СМИ и обеспечить динамичный и плюралистический медиа-ландшафт в стране, а не принимать меры против него», — цитирует РИА «Новости» распространенное пресс-службой ОБСЕ заявление Миятович.

Она, в частности, осудила арест и объявления в розыск нескольких сотрудников издания Cumhuriyet, в том числе главного редактора Мурата Сабунджу и генерального директора Акина Аталая.

По мнению официального представителя ОБСЕ, турецкие силовые структуры, прикрываясь законодательством о борьбе с терроризмом, «выходят далеко за его рамки».

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Теги:
Места: Турция
Организации: ОБСЕ
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