ОБСЕ и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Стахановского завода ферросплавов

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня прибыли на Стахановский завод ферросплавов и зафиксировали последствия артиллерийского обстрела предприятия в ночь на 30 января.

Комиссия обнаружила повреждения, осмотрела остатки боеприпасов и определила направление, с которого Вооруженными силами Украины велся огонь, - сообщает корреспондент ЛуганскИнформЦентра с места события.

Как рассказали рабочие завода, в результате обстрела осколками и взрывной волной было выбито не менее 50 окон в одном из цехов и складском помещении завода.

- Мощным взрывом выбило не меньше 50 стекол в цехе, также посекло стены. С учетом предыдущих обстрелов, сейчас цех остался практически без стекол, - констатировал один из рабочих.

Ранее, вечером 29 января киевские силовики обстреляли Первомайск и Ирмино, утром 30 января Ирмино вновь оказался под огнем.

В ночь с 26 на 27 января ВСУ обстреляли Первомайск и поселок Калиново, были повреждены частные дома, газопровод и линии электропередачи. В ту же ночь обстрелу из артиллерийских орудий подверглась Брянка, где были ранены два человека.

Ирмино подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ в ночь с 23 на 24 января, днем 24 января киевские силовики обстреляли жилые районы Стаханова.