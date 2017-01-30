ОБСЕ и СЦКК зафиксировали последствия обстрела Стахановского завода ферросплавов

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня прибыли на Стахановский завод ферросплавов и зафиксировали последствия артиллерийского обстрела предприятия в ночь на 30 января.

Комиссия обнаружила повреждения, осмотрела остатки боеприпасов и определила направление, с которого Вооруженными силами Украины велся огонь, - сообщает корреспондент ЛуганскИнформЦентра с места события.

Как рассказали рабочие завода, в результате обстрела осколками и взрывной волной было выбито не менее 50 окон в одном из цехов и складском помещении завода.

- Мощным взрывом выбило не меньше 50 стекол в цехе, также посекло стены. С учетом предыдущих обстрелов, сейчас цех остался практически без стекол, - констатировал один из рабочих.

Ранее, вечером 29 января киевские силовики обстреляли Первомайск и Ирмино, утром 30 января Ирмино вновь оказался под огнем.

В ночь с 26 на 27 января ВСУ обстреляли Первомайск и поселок Калиново, были повреждены частные дома, газопровод и линии электропередачи. В ту же ночь обстрелу из артиллерийских орудий подверглась Брянка, где были ранены два человека.

Ирмино подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ в ночь с 23 на 24 января, днем 24 января киевские силовики обстреляли жилые районы Стаханова.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ЛНР
Следующая новость Мэр Мадрида Кармена сравнила Трампа с Гитлером

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО